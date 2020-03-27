Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
Правительство города вводит дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрываются практически все общественные места, также не рекомендовано посещать церкви.
Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov
В Петербурге с 28 марта по 5 апреля закроют все бары, рестораны, торговые и развлекательные центры, парки и скверы. Также жителям не рекомендовано посещать церкви. Таким образом правительство города пытается остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт KP.RU.
На особый режим работы переходит и общественный транспорт. Маршрутки ходить не будут, в метро, автобусах и электротранспорте отменяется действие льготных проездных для учащихся и пенсионеров.
При этом работать будут продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Заведениям общепита рекомендовано перейти на режим доставки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии зараженного коронавирусом Льва Лещенко.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
- 27 мар
- «Это не возможно!» — Председатель оргкомитета «Бессмертного полка» о цифровом формате шествия
- 27 мар
- Собянин запретил взыскание долгов по ЖКХ и за услуги связи с самоизолированных
- 27 мар
- «Папа, ку-ку!» — Энрике Иглесиас показал лучший способ скоротать время на карантине
- 27 мар
- В Минпросвещения РФ назвали новые сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ
- 27 мар
- Минздрав рассказал о вероятности летального исхода при COVID-19
- 27 мар
- Лоукостер «Победа» прекратит все полеты с 1 апреля
- 27 мар
- Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко
- 27 мар
- Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
- 27 мар
- Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?