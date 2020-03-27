Количество заразившихся COVID-19 в России на 27 марта — 1036 человек! Число погибших — 3!

Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе

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Алиса Старжевская
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Правительство города вводит дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрываются практически все общественные места, также не рекомендовано посещать церкви.

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербурге с 28 марта по 5 апреля закроют все бары, рестораны, торговые и развлекательные центры, парки и скверы. Также жителям не рекомендовано посещать церкви. Таким образом правительство города пытается остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт KP.RU.

На особый режим работы переходит и общественный транспорт. Маршрутки ходить не будут, в метро, автобусах и электротранспорте отменяется действие льготных проездных для учащихся и пенсионеров.

При этом работать будут продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Заведениям общепита рекомендовано перейти на режим доставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии зараженного коронавирусом Льва Лещенко.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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