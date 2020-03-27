Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели

Правительство Китая постановило закрыть кинотеатры по всей стране. Они открылись менее недели назад, пишет Variety.

Издание отмечает, что владельцы кинотеатров почти не получили выгоды за короткий период работы. В день на всю Поднебесную кассовые сборы составляли несколько тысяч долларов. В среднем сеансы посещали менее одного человека.

Власти Китая не назвали конкретную причину повторного закрытия кинотеатров, но, скорее всего, она связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Точные или хотя бы примерные сроки возобновления их работы пока не называются.

Как сообщал 5-tv.ru, в Китае на данный момент около 82 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. Властям страны удается удерживать число больных COVID-19 на этом уровне с начала марта. На первое место по числу заразившихся вышли США — 93 тысячи человек. Второе место у Италии — 86,5 тысячи.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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