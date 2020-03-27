Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели
Киносеансы в среднем посещало менее одного человека.
Фото: www.globallookpress.com
Правительство Китая постановило закрыть кинотеатры по всей стране. Они открылись менее недели назад, пишет Variety.
Издание отмечает, что владельцы кинотеатров почти не получили выгоды за короткий период работы. В день на всю Поднебесную кассовые сборы составляли несколько тысяч долларов. В среднем сеансы посещали менее одного человека.
Власти Китая не назвали конкретную причину повторного закрытия кинотеатров, но, скорее всего, она связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Точные или хотя бы примерные сроки возобновления их работы пока не называются.
Как сообщал 5-tv.ru, в Китае на данный момент около 82 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. Властям страны удается удерживать число больных COVID-19 на этом уровне с начала марта. На первое место по числу заразившихся вышли США — 93 тысячи человек. Второе место у Италии — 86,5 тысячи.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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