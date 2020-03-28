По мнению авторов поправок, меры направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото: www.globallookpress.com /Pavlo Gonchar

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство РФ одобрило ужесточение ответственности за нарушение санитарных правил и режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сообщает кабмин.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в тексте решения.

Отмечается, что реализация мер позволит обеспечить санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Помимо прочего, закон позволит повысить эффективность действий правительства РФ в части регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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