Соответствующая памятка для родителей опубликована на сайте ведомства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, /Frank Rumpenhorst, /Marijan Murat, /Patrick Pleul, /Julian Stratenschulte

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от прогулок с детьми из-за коронавируса. Соответствующая памятка для родителей опубликована 28 марта на сайте ведомства, сообщает ФАН.

В целях минимизации риска заболевания специалисты советуют не посещать с детьми общественные места. В качестве исключения для прогулок можно использовать приусадебные участки.

«Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих», — говорится в тексте памятки.

По возвращении с улицы домой необходимо в обязательном порядке обрабатывать детям руки антисептиком, мыть с мылом открытые участки кожи, а также прополоскать рот и промыть нос. Ребенок должен знать, что за пределами жилища нельзя прикасаться к лицу и различным предметам, в частности кнопкам лифта и дверным ручкам.

Квартиру надо регулярно проветривать и не менее раза в день делать влажную уборку с антисептиком.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что коронавирус сохраняет жизнеспособность более трех суток при условии достаточной влажности и невысокой температуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог предостерег москвичей от поездок на дачу для самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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