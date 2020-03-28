В правительстве обсудили возможность запрета на передвижение по России
По данным на утро 28 марта в РФ вирусом COVID-19 заражены 1264 человек. Умерло четверо.
Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda
В правительстве РФ на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 была рассмотрена возможность ограничения передвижения по России, а также остановка авиа- и железнодорожного сообщения для пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине.
На официальный запрос агентства в пресс-службе администрации правительства данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
По данным на утро 28 марта 2020 года, на территории России опасным вирусом заражены 1264 человек, что на 228 больше, чем днем ранее. Число погибших - 4. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 597 тысяч человек. На первом месте лидирует США, в которой число зараженных резко выросло за последние двое суток до более 105 тысяч человек. Умерло - 1706. Основные карантинные меры введены в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших. В Европе в лидерах остается Италия, где на сегодняшний день почти 86,5 тысяч человек заражены COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Стоит отметить, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
О том, какие ограничительные меры введены в Москве и Санкт-Петербурге, читайте в материале 5-tv.ru.
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