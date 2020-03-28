За сутки в России заразились коронавирусом 228 человек

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 26 марта возросло на 228. Еще один человек накануне умер в Москве. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Таким образом общее число зараженных в России достигло 1264 человека в 62 регионах. Выздоровели на данный момент 49, из них за сутки четыре. Официально умерли от COVID-19 четыре человека.

Случаи заражения за сутки выявлены в 26 регионах. В лидерах остается по прежнему Москва — 114 человек, в Московской области — 16, в Санкт-Петербурге — 11, Краснодарский край — восемь, республика Бурятия — шесть, Ивановская область — пять. По четыре случая в Ленинградской, Челябинской и Сахалинской областях, а также в Красноярском крае. По три — в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и республике Татарстан. В Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях зарегистрировано по два случая. В Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, республиках Адыгея и Крым, а также в Пермском крае по одному заболевшему за сутки.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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