В Минздраве рассказали об эффективности от COVID-19 четырехслойных масок

Министр здравоохранения сообщил, что такие изделия уже производятся в России и поступят в продажу.

Фото: www.globallookpress.com /Pavlo Gonchar

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Минздраве РФ сообщили, что защитить от инфицирования COVID-19 могут четырехслойные марлевые маски. Об это пишет РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что такие маски уже производятся на заводах и разрешены для продажи населению. Их будут поставлять в аптеки и медицинские организации.

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски — они также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту», — сказал Мурашко.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1264 человека. Излечились от инфекции 49 человек. Летальных случаев — четыре. В России уже начались испытания шести вакцин против COVID-19. По прогнозам наших ученых, готовый к применению препарат, скорее всего появится уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав РФ рассказал о вероятности летального исхода при COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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