Солист Rammstein обратился фанатам после госпитализации с подозрением на COVID-19

Тилль Линдеманн попал в больницу с очень высокой температурой, его доставили в отделение интенсивной терапии.

Фото: Instagram @till_lindemann_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн прокомментировал свою госпитализацию в отделение интенсивной терапии в больнице в Берлине. Накануне немецкий вокалист попал в медучреждение с подозрением на коронавирус. Певец обратился к фанатам в своем Instagram.

«Вирус, который хочет меня победить, еще не создан», — написал знаменитость в микроблоге.

Instagram @till_lindemann_official

27 марта 57-летнего рок-музыканта доставили в медучреждение с высокой температурой. Доктора решили, что исполнитель заразился коронавирусом. Однако спустя несколько часов выяснилось — тест на COVID-19 у Тилля Линдеманна был отрицательным. В настоящий момент солист Rammstein пошел на поправку, его перевели в другое отделение.

Сейчас число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 по всему миру достигло более 645 тысяч человек. Болезнь унесла жизни более 29 тысяч зараженных, около 143 тысяч выздоровели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, он госпитализирован.

Стоит отметить, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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