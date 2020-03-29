Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Всего в городе зарегистрировано 12 случаев инфицирования COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com © Alexander Rekun
Медсестра из Красноярска, работавшая в больнице с инфицированными COVID-19, сама заразилась смертельно опасным заболеванием. Об этом сообщила пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Сидорова.
«Она находится здесь же, в больнице, получает все необходимое лечение, состояние средней тяжести. Диагноз первично подтвержденный», — цитирует Сидорову РИА Новости.
В настоящий момент в Красноярске зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19. В России заболеванию подверглись 1264 человек, четверо из которых скончались.
Сейчас число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 по всему миру достигло более 645 тысяч человек. Болезнь унесла жизни более 29 тысяч зараженных, около 143 тысяч выздоровели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, он госпитализирован.
В России для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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