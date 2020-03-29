Уважаемые зрители! Это должно было случиться, и это «хайли-лайкли» случилось.

Главная сенсация прошлого года, шведская экс-девочка, а ныне девушка Грета Тунберг, на этой неделе заявила, что встретилась с главной сенсацией нынешнего года — коронавирусом. На своей страничке в Instagram Грета сообщила, что последние дни провела в самоизоляции, потому что «почувствовала некоторые симптомы COVID-19, включая усталость, лихорадку, боль в горле и кашель». Грета не может доказать, что это был именно коронавирус, потому что не проходила тестирование, но призывает всех быть ответственными и на улицу не выходить.

Что тут хотелось бы отметить. Во-первых, перед нами первый случай пиар-инфекции. То есть использование публичным лицом, несколько поблекшим и потерявшим внимание публики, пандемии для того, чтобы снова перевести внимание на себя. Насколько этично поведение Греты с учетом того, что счет погибших от болезни идет уже на десятки тысяч — можно пообсуждать.

Но нам интереснее другое. Фокус ведь в том, уважаемые зрители, что Грета борется с индустриальной цивилизацией человечества не просто так, а во имя того, чтобы человечество жило в гармонии с природой. Ну так вот: COVID-19 — это крошечная доза гармонии с природой. Ничтожная по сравнению с теми дозами, которые человечество получало до того, как изобрело свою индустриальную цивилизацию. Ведь настоящая и полная гармония человека с природой — это когда он является ее частью, не отчуждается от нее.

То есть. Это не только когда он жалеет бедных коровок, свинок и птичек и не ест их. Человек ведь еще и не должен отнимать естественную среду обитания у живых существ. И тут такое дело: человек является естественной средой обитания для кучи живых существ. И это для него довольно вредно.

Скажем, с давних лет человек был пастбищем для вшей и клопов, ходячей столовкой для комаров и клещей, родным домом для длиннющего списка паразитических червей, грибов, микроорганизмов и прочей гадости. Кстати, чумная палочка — она тоже живая, у нее тоже есть права. И вирусы — хотя до сих пор ведется дискуссия, считать ли их живыми — тоже безусловно часть природы и ее гармонии.

На самом деле человек перестал жить в гармонии с природой в тот самый момент, когда начал организованно мешать этой природе себя поедать — снаружи и изнутри. И вся наша цивилизация — это, по большому счету, защита от гармонии с живой природой. И мы, конечно, не можем надеяться на то, что нынешняя пандемия изменит взгляды Греты и ее наиболее упоротых адептов.

Но те, кто впервые столкнулся с атакой природы на человека сейчас, в 2020 году, может быть, что-то поймут. И начнут ценить такие простые вещи, как мыло, безопасность и углеводороды.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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