Владимир Путин поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19

Пока ситуация с эпидемией коронавируса в России развивается так, что есть место для оптимизма. Сейчас в нашей стране заражены 1264 человека. За последние сутки число заболевших увеличилось на 228 человек. Теперь для сравнения. В США только за сутки более семи тысяч зараженных, а общее число свыше ста тысяч. Это больше, чем в Китае за все время эпидемии. Всего в мире более 664 тысяч больных. Умерли свыше 30 тысяч человек.

У нас, к сожалению, тоже есть летальные исходы. Их четыре. Больше всего заболевших в Москве и Московской области. Как и всегда в кризисных ситуациях, Владимир Путин на переднем крае борьбы и среди людей. Всю неделю он проводил оперативные совещания и встречи. А во вторник отправился в больницу в Коммунарке. Именно там находятся люди с подозрением на коронавирус. Это крупнейшая клиника в России.

Президент осмотрел медцентр. В специальном защитном костюме он посетил палаты с пациентами и поинтересовался их самочувствием. Кстати, к слову, вы много лидеров государств видели за это время, которые отправились прямо в эпицентр COVID-19? Позже Путин оценил работу медиков, которые без всяких метафор, работают на передовой.

«Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие слова, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть», — отметил президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса.

25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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