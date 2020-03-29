Анита Цой считает, что у заболевшего Льва Лещенко «опасный возраст»

Певица заявила — она будет молиться за народного артиста.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская певица Анита Цой прокомментировала ситуацию с заражением Льва Лещенко коронавирусом. Исполнительница поделилась мнением в эфире канала НТВ.

«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. <…> Мы будем за вас молиться», — сказала поп-дива.

Лев Лещенко вместе с супругой самостоятельно обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.

28 марта народного артиста перевели из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке в палату к жене Ирине.

Ксения Собчак утверждает, что Лев Лещенко мог заразить весь российский бомонд на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. Свое присутствие на торжестве подтвердили Игорь Николаев, Дмитрий Песков и Олег Газманов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко.

Стоит отметить, что 25 марта Владимир Путин объявил об установлении в России нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 мар
Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
29 мар
Как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса
29 мар
Видео: Чем на карантине занимаются жители разных стран
29 мар
Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19
29 мар
Пляски в бикини и «шашлындос»: москвичи устроили вечеринку во время карантина на Воробьевых горах
29 мар
Солист Rammstein обратился к фанатам после госпитализации с подозрением на COVID-19
29 мар
Петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился
29 мар
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
28 мар
Сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне
28 мар
«Дома можно все»: Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине

Читайте также

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:17
Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
6:01
Эффектная блондинка Катя Гусева: «Мне кажется, Киркоров посвятил песню „Романы“ мне»
5:46
Как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса
5:23
Анита Цой считает, что у заболевшего Льва Лещенко «опасный возраст»
5:01
Сестра Димы Билана. Он воспитывал ее с детства, однако помогать в шоу-бизнесе отказывается
4:58
Сакура под снегом: в Токио впервые за десять лет в конце марта выпал снег

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок