Анита Цой считает, что у заболевшего Льва Лещенко «опасный возраст»

Российская певица Анита Цой прокомментировала ситуацию с заражением Льва Лещенко коронавирусом. Исполнительница поделилась мнением в эфире канала НТВ.

«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. <…> Мы будем за вас молиться», — сказала поп-дива.

Лев Лещенко вместе с супругой самостоятельно обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.

28 марта народного артиста перевели из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке в палату к жене Ирине.

Ксения Собчак утверждает, что Лев Лещенко мог заразить весь российский бомонд на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. Свое присутствие на торжестве подтвердили Игорь Николаев, Дмитрий Песков и Олег Газманов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко.

Стоит отметить, что 25 марта Владимир Путин объявил об установлении в России нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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