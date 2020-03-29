Анита Цой считает, что у заболевшего Льва Лещенко «опасный возраст»
Певица заявила — она будет молиться за народного артиста.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov
Российская певица Анита Цой прокомментировала ситуацию с заражением Льва Лещенко коронавирусом. Исполнительница поделилась мнением в эфире канала НТВ.
«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. <…> Мы будем за вас молиться», — сказала поп-дива.
Лев Лещенко вместе с супругой самостоятельно обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. Их госпитализировали, после народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Позже врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа.
28 марта народного артиста перевели из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке в палату к жене Ирине.
Ксения Собчак утверждает, что Лев Лещенко мог заразить весь российский бомонд на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. Свое присутствие на торжестве подтвердили Игорь Николаев, Дмитрий Песков и Олег Газманов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко.
Стоит отметить, что 25 марта Владимир Путин объявил об установлении в России нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мар
- Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
- 29 мар
- Как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса
- 29 мар
- Видео: Чем на карантине занимаются жители разных стран
- 29 мар
- Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19
- 29 мар
- Пляски в бикини и «шашлындос»: москвичи устроили вечеринку во время карантина на Воробьевых горах
- 29 мар
- Солист Rammstein обратился к фанатам после госпитализации с подозрением на COVID-19
- 29 мар
- Петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился
- 29 мар
- Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
- 28 мар
- Сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне
- 28 мар
- «Дома можно все»: Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине
Читайте также
44%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?