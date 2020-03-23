«Я выздоровела»: Ольга Куриленко сообщила, что вылечилась от коронавируса
«Девушка Бонда» опубликовала редкое фото с сыном в социальной сети и рассказала о своем самочувствии.
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Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial
Актриса Ольга Куриленко сообщила подписчикам в Instagram, что выздоровела после коронавируса. Звезда одной из частей бондианы призналась, что сумела побороть болезнь и сейчас себя чувствует значительно лучше.
«Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще три-четыре днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, появился легкий кашель, усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», — написала звезда.
Ранее сообщалось, что у голливудской актрисы диагностировали коронавирус. Во время карантина артистка находилась в своей квартире в Лондоне.
Всемирная известность Ольге Куриленко пришла после выхода фильма «Квант милосердия», где она сыграла роль «девушки Джеймса Бонда».
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 336 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом.
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