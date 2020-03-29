Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, пандемия нового внеклеточного агента в стране идет медленными темпами. С этим учетом пика заболеваемости можно ожидать примерно через месяц.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил Анатолий Альштейн.

Профессор склонен считать, что введенные правительством ограничительные меры будут способствовать снижению темпов роста распространения инфекции. При этом, по словам Анатолия Альштейна, полностью остановить пандемию не получится.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», — считает Анатолий Альштейн.

Кроме того, врач выразил поддержку рекомендациям коллег относительно одиночных прогулок на свежем воздухе для хорошего самочувствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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