Товар стратегического назначения появился в дефицитном списке в России в условиях эпидемии коронавируса. Первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский в интервью радио Sputnik рассказал, что помимо гречки и предметов личной гигиены, вырос спрос на тепловизоры.

По словам эксперта, многие работодатели решили приобрести устройства для наблюдения за распределением температуры стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей с целью выявления заболевших сотрудников.

Иван Андриевский отметил, что объем тепловизоров на рынке в России достаточно невелик. Устройств попросту не хватит для всех желающих.

«Тут надо сказать, что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — сказал общественник.

Специалист считает, что необходимого количество устройств может не достаться врачам. Российские власти, по его мнению, должны изъять тепловизоры из свободной продажи и направлять для использования по прямому назначению.

«Тепловизоры надо отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд, кто захочет его себе купить. Было бы разумно сказать, что тепловизоры — это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — уверен Иван Андриевский.

Стоит отметить, что спрос на диагностическое оборудование в России во время пандемии коронавируса вырос в 100 раз.

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