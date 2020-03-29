В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Спрос на диагностическое оборудование в условиях эпидемии коронавируса вырос в 100 раз.
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Товар стратегического назначения появился в дефицитном списке в России в условиях эпидемии коронавируса. Первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский в интервью радио Sputnik рассказал, что помимо гречки и предметов личной гигиены, вырос спрос на тепловизоры.
По словам эксперта, многие работодатели решили приобрести устройства для наблюдения за распределением температуры стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей с целью выявления заболевших сотрудников.
Иван Андриевский отметил, что объем тепловизоров на рынке в России достаточно невелик. Устройств попросту не хватит для всех желающих.
«Тут надо сказать, что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — сказал общественник.
Специалист считает, что необходимого количество устройств может не достаться врачам. Российские власти, по его мнению, должны изъять тепловизоры из свободной продажи и направлять для использования по прямому назначению.
«Тепловизоры надо отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд, кто захочет его себе купить. Было бы разумно сказать, что тепловизоры — это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — уверен Иван Андриевский.
Стоит отметить, что спрос на диагностическое оборудование в России во время пандемии коронавируса вырос в 100 раз.
Ранее 5-tv.ru назвал причины бешеного спроса на туалетную бумагу по всему миру.
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