Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 28 марта возросло на 270. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Таким образом общее число зараженных в России достигло 1534 человека в 65 регионах. Выздоровели на данный момент 64, из них за сутки 15. Официально умерли от COVID-19 восемь человек — шесть случаев зафиксированы в Москве, один в Санк-Петербурге, еще один в Оренбурге.

Случаи заражения за сутки выявлены в 27 регионах. В лидерах остается по прежнему Москва — 197, в Московской области — 27. По пять в Санкт-Петербурге и Пензенской области. По четыре случая в Чечне и республике Коми. В Челябинской и Омской областях по три случая. В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и в Хабаровском крае по два. Еще по одному заболевшему выявили в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, а также в республиках Башкортостан, Мордовии, Саха (Якутия) и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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