Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса, сообщает «Экономика сегодня». 29 марта во время проповеди по окончанию Божественной литургии в храме Христа Спасителя епископ Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что спастись от распространения инфекции можно не выходя из дома.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. (Он — Прим.ред.) свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил патриарх Кирилл.

Епископ РПЦ признал, что в настоящее время в мире существует довольно серьезная угроза эпидемии, которая может затронуть и Россию. По словам патриарха Кирилла, жители страны еще не осознали в полной мере все происходящее в других государствах.

«Церковь призывает… принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России… Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — подчеркнул епископ.

Патриарх Кирилл отметил, что ходить в храмы верующие смогут после его особого благословения. А пока в сети появился объединяющий всех хэштег - #молитесьдома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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