Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей напомнил жителям Москвы о необходимости соблюдения правил безопасности в общественных местах в условиях распространения коронавируса и призвал горожан соблюдать дистанцию не менее двух метров. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга», — заявил Собянин.

Также мэр столицы попросил москвичей беречь себя и оставаться всю неделю дома.

«Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине — соблюдайте безопасную дистанцию», — призвал Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леонид Рошаль высказался о перспективах вакцинации против коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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