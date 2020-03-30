Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал повысить москвичам размер пособия по безработице в связи с тем, что на фоне эпидемии коронавируса в непростой ситуации без работы могут оказаться многие горожане. Как пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии, планируется ввести региональную компенсацию для безработных, чтобы общая сумма выплат пособия по безработице составляла 19,5 тысячи рублей.

Сообщается, что сейчас правительство Москвы разрабатывает целый комплекс мер для поддержки граждан, которые могут столкнуться с увольнением из-за эпидемии COVID-19. Предполагается, что все выплаты будут назначаться автоматически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Собянин подписал указ о запрете москвичам приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра и покидать дома, за исключением ряда экстренных случаев — в магазин, в аптеку, за срочной медицинской помощью, выгулять домашнее животное и вынести мусор.

По данным на 29 марта, число заразившихся коронавирусом в Москве перевалило за тысячу, шесть человек умерли.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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