Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США

Трамп заявил, что считает хорошим прогнозом, если число жертв от коронавируса в США не превысит 200 тысяч человек. Такие результаты, по мнению американского лидера, станут отражением успешных действий властей, ведь показатели могут быть и выше. Такое заявление Дональд Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме.

«Подумайте об этой цифре: 2,2 миллиона человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали», — сказал глава США.

Также Трамп назвал 200 тысяч жертв COVID-19 «ужасной цифрой», и продлил меры против распространения нового коронавируса в стране до 30 апреля.

Поводом для этого высказывания стали слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который предположил, что от коронавируса в США скончаются от 100 до 200 тысяч человек, миллионы, по его мнению, окажутся заражены.

В настоящий момент коронавирус выявили у 139 тысяч американских граждан, умерли почти 2,4 тысячи человек.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. Вирус распространился в 160 странах и был признан ВОЗ пандемией. Зараженными оказались более 630 тысяч человек, почти 30 тысяч — скончались.

В России в настоящий момент зафиксировано 1534 случая заболевания, 64 человека выздоровели, восемь — умерли.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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