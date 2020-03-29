Глобальная жертва: пандемия СОVID-19 вызвала судороги экономики на Украине

Кажется, на политической карте мира появилась первая экономическая жертва коронавируса. Буквально на последнем издыхании сейчас Украина. Пандемия вызвала судороги экономики и срочно нужны реанимационные меры от МВФ.

Но Европа, помахивая кредитом, ставит такие условия что даже находясь при смерти власти Незалежной не соглашаются. Что же будет с нашими соседями — разбирался Алексей Полторанин.

Баулы, чемоданы с вещами и бытовой техникой. Только на этом пункте пропуска через польско-украинскую границу несколько тысяч заробитчан пытаются вернуться на родину, но родина их не пускает. В ночь на 28 марта границу Украина закрыла для всех, в том числе для своих. На этот момент на заработках за пределами страны осталось семь миллионов человек. Пять, предчувствуя недоброе — успели просочиться.

«Украина получила около пяти миллионов лишних рабочих рук — никакой зарплаты, никаких доходов. Плюс они привезли с собой болезни», — говорит депутат государственной думы РФ Евгений Федоров.

Поначалу Украина еще пыталась делать вид что ей не все равно на своих же. В феврале Киев даже организовал эвакуацию граждан из Китая. Но дальше весь мир увидел новое лицо Украины, когда больницы отказывались принимать вернувшихся, а неравнодушные граждане достали маски, не медицинские, стряхнули пыль с ржавых арматур и бит и пошли встречать автобусы. Так что не факт, что те, кто успел прорваться домой в конце этой недели — поступили правильно. Правительство пытается бороться с коронавирусом даже объявляет в стране режим ЧС, но от этих мер чрезвычайность ситуации только усиливается. Закрытое метро в Киеве вызвало коллапс и давки на остановках. Но и ездить украинцам в последнее время некуда. Предприятия одно за другим затухают и останавливаются. Говорят, что больницы открыты и готовы принять всех желающих, но принимать и лечить некому.

«70 тысяч медиков, подготовленных уехали на заработки в другие страны. Они сегодня нужны Украине, но они нужны там. Поэтому они спасают чужих, но не спасают своих», — говорит народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

И как выживать неясно. Если спасение утопающих действительно дело рук утопающих, то надежды нет, потому что денег в бюджете не осталось совсем. Ни на спасение людей ни на помощь экономике. Почти все политики в открытую говорят хуже Украины экономический кризис перенесет разве что Венесуэла, да и то не факт. Там есть нефть.

«Кризис затронет всех, почему нас больнее. Очень слабая экономика была и до кризиса и очень большие противоречия в обществе. И к сожалению, завели в тупик и предыдущее правительство, и предыдущая власть, и мирный процесс», — считает народный депутат Украины Юрий Бойко.

Но даже тут политики пытаются сыграть и извлечь личную пользу. Почему-то министр МВД Аваков раньше президента анонсирует скорые меры поддержки населения — выплаты тем, кто остался без работы сейчас таковых больше двух миллионов человек, льготы по коммунальным платежам, а долги населения стремятся к двум миллиардам долларов. И все, конечно, за счет новых больших внешних вливаний.

Но это — говорят эксперты — эталонный популизм, прекрасно освоенный на майданных трибунах. Кредитный ручеек с запада почти иссяк. Внутренних резервов нет. Только долги — 73 миллиарда долларов. Семнадцать из них, а это 37 процентов бюджета страны, должны вернуть в этом году.

«Как государство мы идем к дефолту, вернуть тут объем долгов без глобальной финансовой помощи невозможно. Каким будет курс не известно», — считает депутат верховной Рады Украины Александр Дубинский.

У гривны — хроническая лихорадка еще с начала госпереворота. В январе 14-го национальная валюта была на уровне восьми за доллар, через год уже 30, потом стабилизировалась на 23, а теперь опять достигла 28.

Со времен Майдана Украина превратилась в государство, живущее только в долг. В этом году Незалежная чуть ли не на коленях просит у международного валютного фонда 5,5 миллиардов долларов, который пойдут на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики страны. И если Украина не получит очередной транш, то ей грозит дефолт.

В конце недели Украина все же выпросила очередную финансовую дозу. Но кредиторы опять поставили условие земельная реформа. Уже в понедельник на внеочередном заседании Верховной рады попробуют снова распродать Украину.

«Цены на минимумах. Они утверждают программы приватизации госсубъектов и всячески протаскивают продажу земли. На Украине идет распродажа даже, несмотря на то, что цены везде падают. Логики экономической нет никакой, им на это наплевать, их задача — ликвидационная команда все распродать», — поясняет экономист Александр Роджерс.

Да, сегодняшний кризис — мировой, и действия Зеленского и обновленного правительства в любом случае вряд ли смогут кардинально улучшить ситуацию. И пока на Банковой играют в политику и экономику у людей продолжают копиться вопросы, непонимание, обиды и возмущение. А тут еще коронавирус буйствует и все, что может предложить власть — это снова терпеть до следующего кредита (если западные друзья его дадут, конечно), и тогда в который раз они уж точно заживут в стране победившей революции гидности.