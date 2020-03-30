Мурманская область переходит на режим самоизоляции на фоне коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение о введении режима самоизоляции на территории Мурманской области на фоне сложной эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба.

«С 12.00 30 марта режим „сидим дома“ распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уважительными причинами для выхода из дома являются: посещение работы (если работодатель не перешел на дистанционный режим); обращение в больницу за экстренной медицинской помощью (если возникла угроза жизни и здоровью); поход за продуктами или лекарствами в ближайшую аптеку и магазин; вынос мусора, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

К утру 30 марта коронавирусной инфекцией заражены 721 817 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 142 328 человека. На втором месте Италия — 97 689 инфицированных COVID-19. На третьем месте Китай, в котором заражены 82 133 человека. Общее число погибших на сегодня достигло — 33 984 человека.

В России за сутки подтверждено 270 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1534 человек. Скончались — восемь.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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