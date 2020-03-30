Горячая линия по вопросам COVID-19 для будущих мам заработала в Петербурге

В Санкт-Петербурге заработала горячая линия по вопросам коронавируса для беременных женщин. Об этом заявили представители пресс-службы администрации губернатора города.

Сотрудники акушерского дистанционного центра родильного дома № 18 в круглосуточном режиме ответят на все вопросы будущих мам. В частности, подскажут часы работы акушерских стационаров, расскажут, что делать в случае контакта с зараженным COVID-19, а также напомнят, какие меры следует предпринять в целях профилактики и при появлении первых симптомов ОРВИ.

Телефон горячей линии: +7 952 288-03-20.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики призывают граждан не заводить детей в условиях карантина на фоне коронавируса. По словам специалистов, влияние новой инфекции на здоровье плода до сих пор не изучено. Однако несмотря на то, что прямой опасности от коронавируса для беременных нет, есть вероятность, что COVID-19 может не лучшим образом повлиять на развитие будущего ребенка.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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