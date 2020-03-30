В Калининградской области введут режим полной изоляции

Режим полной изоляции вводится в Калининградской области по аналогии с Москвой. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Режим будет введен с завтрашнего дня, с 00:00. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — приводит слова Алиханова РИА Новости.

Ранее глава Калининградской области обратился к ее жителям по поводу того, как следует вести себя в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. В своей речи он подчеркнул, что регион является третьим после Москвы и Петербурга по числу тех, кто недавно вернулся из-за границы. Ограничительные меры, по его словам, соответствуют уровню угрозы, при этом во многом на них пришлось пойти из-за тех, кто нарушал режим самоизоляции по возвращению из зарубежных стран.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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