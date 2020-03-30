Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева

Эвакуированные из Вьетнама отдыхающие растолкали сотрудников, выломали двери и разъехались по домам, хотя по закону были обязаны отправиться в гостиницу на обязательный карантин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает госграницу. Для предотвращения распространения коронавируса ограничено движение через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Накануне Объединенные Арабские Эмираты покинула последняя группа российских туристов. Около 150 человек прибыли рейсом Дубай–Москва. На сегодня запланированы рейсы из Парижа, Дублина, Брюсселя. Специальные чартеры сейчас экстренно возвращают домой и туристов из Сочи.

А в Киеве туристы, которых эвакуировали из Вьетнама устроили беспорядки в аэропорту. По закону они обязаны отправиться на обязательный карантин: 14 дней в одной из гостиниц города. Однако люди устроили прорыв — растолкали сотрудников воздушной гавани и выломали двери. Прибывшая на место нацгвардия не смогла поймать беглецов — они разъехались по домам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинка извинилась на коленях за распространение коронавируса.

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Эпидемия коронавируса
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