Видео: в московском метро дезинфицируют вентиляционные шахты
Тоннели обрабатывают горячим воздухом с антибактериальным средством.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В московском метро начали дезинфицировать вентиляционные шахты. В тоннелях распыляют горячий воздух с антибактериальным средством.
«Сегодня в Мосметро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов, и оно благодаря этому остается одним из самых безопасных общественных пространств», — сообщает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Воздух в метро несколько раз в час обновляют более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса. Также проводится регулярная уборка и дезинфекция поездов и служебных помещений.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
С 30 марта в столице действует домашний режим самоизоляции всех жителей независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (для тех, кто обязан), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных рядом с домом и выноса мусора.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции.
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