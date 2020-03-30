В московском метро начали дезинфицировать вентиляционные шахты. В тоннелях распыляют горячий воздух с антибактериальным средством.

«Сегодня в Мосметро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов, и оно благодаря этому остается одним из самых безопасных общественных пространств», — сообщает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Воздух в метро несколько раз в час обновляют более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса. Также проводится регулярная уборка и дезинфекция поездов и служебных помещений.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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С 30 марта в столице действует домашний режим самоизоляции всех жителей независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (для тех, кто обязан), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных рядом с домом и выноса мусора.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции.