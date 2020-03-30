Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в Нью-Йорке от коронавируса

В Нью-Йорке от коронаврируса скончался музыкант и автор известного хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл. Ранее у гитариста диагностировали коронавирус.

Сообщение о трагедии опубликовала на своей странице в Facebook его дочь Лора Мерилл, сообщает телеканал РЕН. Она рассказала, что две недели назад ее отец дал свой последний концерт. Тогда у него уже появились симптомы COVID-19.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5692099/track/2218446">I Love Rock 'N Roll</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/193403">Joan Jett & The Blackhearts</a> на Яндекс. Музыке

Песня «I Love Rock 'n' Roll» была написана Мериллом в соавторстве с музыкантом Джейком Хукером в 1975 году. Они тогда выступали в составе британской группы The Arrows. Но композиция стала хитом в 1981 году, когда прозвучала в исполнении Джоан Джетт и группы Blackhearts.

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