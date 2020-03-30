Сообщения полиции о введении комендантского часа в Московской области и последовавшие за этим опровержения заставили многих задаться вопросом, в чем заключается разница между данными режимами. Если кратко — в наказании за нарушение требований властей. Подробнее можно ознакомиться ниже.

Что означает режим всеобщей самоизоляции?

Сергей Собянин и Андрей Воробьев ввели всеобщий режим самоизоляции с помощью внесения изменений в собственные указы «О введении режима повышенной готовности». Они были ими подписаны в начале марта.

Изначально в данных указах не шло речи о том, что лица всех возрастов должны оставаться дома. Самоизолироваться на 14 дней должны были только те, кто приехал из стран с выявленными случаями заболевания COVID-19. Также они должны были информировать власти о своем визите в иностранные государства. Другие новшества касались работодателей — им предписали измерять температуру тела сотрудников, частично перевести их на удаленный режим работы, дезинфицировать помещения и другое. Органы власти должны были упростить оформление листков о нетрудоспособности, обеспечить координацию между разными структурами и так далее.

С вечера 29 марта требования к жителям Москвы и Московской области ужесточились. Выходить из дома можно только при возникновении прямой угрозы жизни и здоровью; для получения экстренной медицинской помощи; поездки на работу; покупки лекарств и продуктов; выгула домашних животных; и выноса мусора. На улице граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию — нельзя подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. Власти и бизнес должны обеспечить возможность выполнения этого требования. В Москве также будут введены спецпропуски — предполагается, что без них нельзя будет выйти на улицу.

Что означает комендантский час?

По характеру ограничений комендантский час очень похож на всеобщий режим самоизоляции: и там, и там гражданам нельзя выходить из дома без уважительной причины. Разница заключается в наказании, которое предусмотрено за нарушение требований властей по пребыванию на улице, в том числе после определенного времени суток.

Это может быть штраф в размере 500-1000 рублей для физлиц (статья 20.5 КоАП РФ); задержание на срок до трех суток, либо административный арест на срок до 30 суток (статья 31 N 3-ФКЗ). Для выявления нарушителей на улице будут дежурить усиленные наряды правоохранителей.

Однако пока ни в одном регионе России чрезвычайное положение и вслед за ним комендантский час введены не были. На каком юридическом основании можно наказать человека, который нарушил режим всеобщей самоизоляции, пока не ясно. Наказание точно предусмотрено только для тех, кто вышел на улицу после контакта с человеком, зараженным коронавирусом нового типа. Это будет происходить на основании статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Штраф по ней для физлиц долгое время составлял 100-500 рублей. 30 марта правительство поддержало предложение об увеличении штрафов по данной статье для физлиц до 15-40 тысяч рублей при первом нарушении и до 150-300 тысяч при повторном.

Поскольку подавляющее большинство граждан наказать за нарушение режима всеобщей самоизоляции нельзя, можно сказать, что с его помощью власти призвали людей проявить сознательность, а не заставили сидеть дома принудительно. Безусловно, это лучше комендантского часа и патрулирующих улицы автомобилей полиции и Росгвардии. Тем более, что без проявленной всеми ответственности даже жесточайшие меры не будут максимально эффективными.

По состоянию на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом в России. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 302. Жертвами опасной инфекции стали девять человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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