Медицинский работник в Липецкой области могла заразить коронавирусом нового типа восемь своих коллег. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находятся восемь медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом», — пообещал глава Липецкой области.

Артамонов добавил, что за последние три дня в регионе были выявлены пять случаев заболевания COVID-19. Всего на данный момент зарегистрированы 23 случая заражения коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекции, в Липецкой области ввели режим общей самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похожих случаях заражения людей COVID-19. Так, за игнорирование требования о самоизоляции после возвращения из Европы на прошлой неделе возбудили уголовное дело в отношении главного врача-инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой. Коронавирус выявили у 11 человек, которые общались с ней. Похожий случай совсем недавно произошел в Республике Коми — там из-за медработника мог заболеть 21 человек.