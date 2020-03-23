На распространившую в Ставрополье COVID-19 врача завели уголовное дело

Распространившая коронавирус в Ставрополье главный врач-инфекционист Ирина Санникова стала фигурантом уголовного дела по двум статьям, сообщает СК.

«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по (Ставропольскому — Прим.ред.) краю возбудил уголовное дело по статьям „Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей“ и „Халатность“», — говорится в тексте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ирина Санникова по возвращению из Мадрида 9 марта проигнорировала предписанный карантин и стала читать лекции студентам. По некоторым данным, врач контактировала почти с тысячей человек. За медицинской помощью женщина обратилась только 17 марта после ухудшения самочувствия. В результате коронавирус был выявлен у общавшихся с ней 11 человек. Сама Ирина Санникова находится в реанимационном отделении больницы с двусторонней пневмонией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье.