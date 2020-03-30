«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
По информации лоукостера, на территории республики возвращения на родину ожидают порядка 400 клиентов.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции. Об этом говорится в сообщении лоукостера, попавшем в распоряжение 5-tv.ru.
«Мы вынуждены отменить два вывозных рейса «Победы» из Анталии в связи с аннулированием Росавиацией выданного ранее разрешения. На данный момент в Турции ожидают возвращение в Москву около 400 клиентов «Победы», — заявили в компании.
Также отмечается, что для возвращения своих клиентов в Москву авиакомпания сделала «все необходимое». В том числе в Росавиацию был направлен запрос на выполнение рейсов в «Шереметьево».
«Но до сих пор ответ не получен», — добавили в «Победе».
Ранее источник, близкий к лоукостеру, сообщил, что авиакомпания отменила два рейса из Турции по причине отзыва разрешений Росавиацией.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих пояснял, что число авиарейсов, вывозящих граждан РФ из-за рубежа, будет сокращено.
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