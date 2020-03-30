Первыми из-за границы вернут россиян, уехавших после 20 января
Число авиарейсов, вывозящих граждан России из-за рубежа, решено сократить.
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Число авиарейсов, вывозящих россиян на родину из-за рубежа, с 31 марта будет сокращено. Как пояснил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, это делается для того, чтобы с каждым прилетающем можно было провести более подробную работу на предмет возможного заражения коронавирусом, «внимательно, подробно встретить, отработать, обработать».
В первую очередь из-за рубежа будут вывозить россиян, которые оказались там после 20 января. Затем будут возвращать граждан России, которые проживают за границей постоянно. По данным министерства, за последние 10 дней на родину вернулись 155 тысяч россиян, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в России выявили еще 302 заразившихся коронавирусом, обще число инфицированных возросло до 1836 человек, умерли 11 человек, выздоровели 66.
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