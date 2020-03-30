В федеральном агентстве не уточнили, кто будет забирать граждан РФ из Антальи вместо лоукостера.

«Победа» отменила рейсы для вывоза россиян из Турции

Фото: Известия / Алексей Майшев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми планировала вывезти россиян на родину. Причиной стал отзыв разрешений Росавиации на них, сообщил 5-tv.ru источник.

«Компания вынуждена отменить два вывозных рейса Анталья–Москва, запланированных на 31 марта и 1 апреля», — сказал собеседник, близкий к лоукостеру.

Он добавил, что в федеральном агентстве не уточнили, кто и как теперь будет возвращать застрявших в Турции россиян на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число авиарейсов, вывозящих граждан РФ из-за рубежа, будет сокращено. Смысл этого решения объяснил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. В авиакомпании «Победа» обещали прекратить все полеты с 1 апреля.

Страны по всему миру ввели ограничения на авиасообщение и другие пассажирские перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19. В России за прошедшие сутки 302 новых случая заражения. Общее число больных возросло до 1836 человек.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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