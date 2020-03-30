Возраст умерших — от 76 до 86 лет.

Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Москве — Оперштаб

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

За сутки в Москве умерли четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Возраст умерших от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Все они имели хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Среди сопутствующих болезней в медкартах скончавшихся были — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга и сахарный диабет. Что стало причиной смерти, будет выяснено позже.

Таким образом число умерших с подтвержденным COVID-19 достигло 11 человек.

В Оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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