Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Москве — Оперштаб
Возраст умерших — от 76 до 86 лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
За сутки в Москве умерли четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
Возраст умерших от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Все они имели хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.
Среди сопутствующих болезней в медкартах скончавшихся были — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга и сахарный диабет. Что стало причиной смерти, будет выяснено позже.
Таким образом число умерших с подтвержденным COVID-19 достигло 11 человек.
В Оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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