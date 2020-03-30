Распространяющих фейки о СОVID-19 предложили наказывать ограничением свободы

Физлица, которые публично распространяют фейки о коронавирусе, могут отправиться за решетку на срок до трех лет, или будут обязаны оплатить штраф в размере от 700 тысяч рублей. Также они могут быть наказаны выплатой в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 18 месяцев, пишет Интерфакс.

Ограничение свободы на срок до пяти лет может быть применено к тем, чьи действия привели к тяжким последствиям.

Данные поправки в уголовный кодекс одобрил профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

УК РФ предлагается дополнить новой статьей, в которой будет идти речь о наказании за публичную деятельность, направленную на распространение ложных сведений, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился.

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