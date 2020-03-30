Поправки о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации одобрил профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Распространяющих фейки о СОVID-19 предложили наказывать ограничением свободы

Фото: www.globallookpress.com / Alex T.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Физлица, которые публично распространяют фейки о коронавирусе, могут отправиться за решетку на срок до трех лет, или будут обязаны оплатить штраф в размере от 700 тысяч рублей. Также они могут быть наказаны выплатой в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 18 месяцев, пишет Интерфакс.

Ограничение свободы на срок до пяти лет может быть применено к тем, чьи действия привели к тяжким последствиям.

Данные поправки в уголовный кодекс одобрил профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

УК РФ предлагается дополнить новой статьей, в которой будет идти речь о наказании за публичную деятельность, направленную на распространение ложных сведений, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
31 мар
Стали известны детали протекания болезни у петербуржца, умершего с COVID-19
31 мар
В Госдуме обещают компенсировать потери туристам из-за коронавируса
31 мар
Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин»
30 мар
Жителям Петербурга старше 65 выплатят дополнительно по две тысячи рублей
30 мар
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
30 мар
Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом
30 мар
Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Москве — Оперштаб
30 мар
Известный фотограф запустил премию #FollowMeToHome в поддержку самоизоляции
30 мар
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
30 мар
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье

Читайте также

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 пар знаков зодиака, которых совместный ремонт доведет до беды

Последние новости

0:43
Стали известны детали протекания болезни у петербуржца, умершего с COVID-19
0:29
«Надо пельмешками покормить»: поклонники Марии Лиман поразились ее худобе
0:14
В Госдуме обещают компенсировать потери туристам из-за коронавируса
0:05
Вероника Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса «Мефлохин»
23:53
Распространяющих фейки о СОVID-19 предложили наказывать ограничением свободы
23:43
Жителям Петербурга старше 65 выплатят дополнительно по две тысячи рублей

Сейчас читают

Видео 18+: Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок