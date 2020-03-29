Петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился

Сбежавший из-под карантина в пансионате «Заря» петербуржец Георгий О. извинился за нарушение санитарных правил и обязался больше подобного поведения не допускать. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры его видеообращения.

«Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать», — сказал нарушитель.

32-летний Георгий О. вернулся из Швейцарии и отказался от необходимого карантина в целях нераспространения коронавируса. Тогда его принудительно изолировали в пансионате «Заря» в Репино. Спустя некоторое время мужчина вылез через окно и сбежал.

Сотрудникам полиции удалось найти нарушителя. Его в очередной раз забрали на принудительный карантин на карете скорой помощи.

В отношении сбежавшего возбудили уголовное дело. Теперь полиции предстоит выяснить, с кем контактировал мужчина, людей придется принудительно изолировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция поймала сбежавшего из карантина петербуржца.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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