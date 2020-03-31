Стали известны детали протекания болезни у петербуржца, умершего с COVID-19

Зараженный COVID-19 житель Северной столицы, который скончался 30 марта, страдал многочисленными хроническими заболеваниями. Как передает Telegram-канал «Петербург против коронавируса», десять дней назад 55-летний мужчина был доставлен 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда.

У пациента развилась двусторонняя пневмония. В связи с нарастанием сердечно-легочной недостаточности он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

У пациента был взят анализ на коронавирус, результат оказался положительным.

Точная причина смерти петербуржца будет установлена по результатам патологоанатомического и гистологического исследования.

Этот случай стал вторым в городе на Неве. 28 марта скончался 73-летний пациент Боткинской инфекционной больницы, у которого был положительный тест на коронавирус. Пожилой мужчина страдал многочисленными заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца, а также хроническую сердечную недостаточность.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Особо важно, чтобы режим самоизоляции в это время выдерживали люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Именно они находятся в группе риска.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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