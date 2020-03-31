Власти Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания

В Ленинградской области власти ограничивают передвижение между районами, особый контроль за теми населенными пунктами, где были заболевшие коронавирусом.

Ни въехать, ни выехать, например, даже дачникам нельзя.

На работу обещали выпускать, гулять с домашними животными разрешают, в магазин за продуктами тоже, но только ближайший. Жесткие, но необходимые меры, предсказуемо, устраивают не всех.

Какие меры предпринимают на границе двух регионов — Петербурга и соседней области — расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Беглов ввел новые ограничения в Петербурге для противодействия распространению коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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