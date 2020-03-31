Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась
Нарушительнице грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach; МВД
Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, публично принесла извинения за содеянное правонарушение. На своей странице в соцсети гражданка утверждала, что в городе в одном из медучреждений пациент умер от COVID-19.
Правоохранители обнаружили запись о скончавшемся от коронавируса человеке и проверили данные сведения. Выяснилось, что это неправда. Во время беседы с распространительницей фейкового сообщения стало известно, что 33-летняя женщина получила эту информацию от своей родственницы, которая трудилась в городской больнице.
Нарушительница призналась, что даже не задумывалась о негативных последствиях распространения информационного «вброса». Она удалила сообщение и публично принесла свои извинения.
«Прошу прощения у граждан, которые поверили в мою недостоверную информацию, выложенную в соцсетях. Призываю вас не повторять моих ошибок», — сказала женщина.
Правоохранительными органами в отношении жительницы Новокузнецка было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Нарушительнице грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространяющих фейки о СОVID-19 предложили наказывать ограничением свободы.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 31 мар
- Ученые установили радиус опасного воздействия чихания
- 31 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 31 марта
- 31 мар
- Backstreet Boys спустя 20 лет перепели хит в самоизоляции
- 31 мар
- Первый день карантина: как живет Мурино в Ленобласти после введения режима самоизоляции
- 31 мар
- Подписчики заподозрили экс-звезду «Дома-2» в нарушении карантина после прилета из Италии
- 31 мар
- Как самоизолироваться, если живешь в коммуналке — рассказ от первого лица
- 31 мар
- Режим самоизоляции ввели в 26 российских регионах
- 31 мар
- В России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19
- 31 мар
- Резкое снижение цен на квартиры ожидают в России
- 31 мар
- Тимати показал, как нажимать кнопки в лифте во время эпидемии
Читайте также
79%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?