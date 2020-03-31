Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась

Нарушительнице грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach; МВД

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, публично принесла извинения за содеянное правонарушение. На своей странице в соцсети гражданка утверждала, что в городе в одном из медучреждений пациент умер от COVID-19.

Правоохранители обнаружили запись о скончавшемся от коронавируса человеке и проверили данные сведения. Выяснилось, что это неправда. Во время беседы с распространительницей фейкового сообщения стало известно, что 33-летняя женщина получила эту информацию от своей родственницы, которая трудилась в городской больнице.

Нарушительница призналась, что даже не задумывалась о негативных последствиях распространения информационного «вброса». Она удалила сообщение и публично принесла свои извинения.

«Прошу прощения у граждан, которые поверили в мою недостоверную информацию, выложенную в соцсетях. Призываю вас не повторять моих ошибок», — сказала женщина.

Правоохранительными органами в отношении жительницы Новокузнецка было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Нарушительнице грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространяющих фейки о СОVID-19 предложили наказывать ограничением свободы.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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