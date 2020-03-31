В Башкортостане, Приморье и Забайкалье введен режим полной самоизоляции

В Башкортостане, Забайкалье и Приморье введен режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания за исключением особо оговоренных случаев.

Режим полной самоизоляции будет введен во вторник, 31 марта. В Башкортостане это будет сделано с 20.00 (18.00 по московскому времени), сообщил глава региона Радий Хабиров «ВКонтакте».

«В соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 (18:00 мск) вступает в действие указ главы Республики Башкортостан с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за <…> ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными», — написал Хабиров.

Согласно постановлению региональных властей, гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью. Также исключением является следование к месту работы, которая не приостановлена. Такие же правила действуют и в ситуациях, связанных с передвижением между районами субъекта РФ.

Накануне на режим полной самоизоляции вслед за Москвой, Подмосковьем, Вологодской, Калининградской и Мурманской областями перешли также Липецкая, Свердловская, Брянская и Астраханская, Тюменская, Рязанская области, Татарстан и Якутия.

По данным Роспотребнадзора, на 31 марта под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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