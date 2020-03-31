«По-моему это про счастье»: Сестра Жанны Фриске понежилась на пляже Шри-Ланки
Красавица успела насладиться райским отдыхом перед возвращением на родину и обязательным карантином.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Видео Натальи Фриске с райского отдыха вызвало зависть сидящих на карантине россиян. Младшая сестра певицы успела насладиться Индийским океаном и пляжами Шри-Ланки в пик распространения по миру коронавируса. 28 марта она прилетела домой и теперь находится на вынужденной самоизоляции. Скрасить часы пребывания дома ей, а заодно и ее подписчикам, помогают недавно снятые кадры с отдыха.
На выложенном ролике Фриске в замедленной съемке проходит по опустевшему берегу в золотистом купальнике и сияет белоснежной улыбкой. Тоскующие фанаты поблагодарили модель за подаренный ею кусочек красивой жизни и, как водится, отметили шикарный внешний вид Натальи.
«По-моему это про счастье»:
«Купальник — шикардос, Наталья! Я вас обожаю!»
«Ну почему так красиво?»
«Наталья, спасибо за позитив», — откликнулись фоллверы.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске поплескалась в водах Индийского океана.
- 31 мар
- Не соблюдающие карантин москвичи напали в парке на журналиста
- 31 мар
- Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
- 31 мар
- Детективный клуб Пятого канала запустил в Instagram флешмоб #ДОМАСПЯТЫМ
- 31 мар
- В Ленобласти 100 тысяч жителей Мурино отправили на полную самоизоляцию
- 31 мар
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 24 регионах России
- 31 мар
- Россия подходит к пику заболеваемости по COVID-19
- 31 мар
- В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
- 31 мар
- Жителей Москвы и Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт
- 31 мар
- ОНФ и Стефания Маликова запустили международный челлендж #МыВместе
- 31 мар
- «Проснись и мой!» — Ревва спел «карантинную» песню в ванной
Читайте также
32%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?