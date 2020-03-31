«По-моему это про счастье»: Сестра Жанны Фриске понежилась на пляже Шри-Ланки

Красавица успела насладиться райским отдыхом перед возвращением на родину и обязательным карантином.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Видео Натальи Фриске с райского отдыха вызвало зависть сидящих на карантине россиян. Младшая сестра певицы успела насладиться Индийским океаном и пляжами Шри-Ланки в пик распространения по миру коронавируса. 28 марта она прилетела домой и теперь находится на вынужденной самоизоляции. Скрасить часы пребывания дома ей, а заодно и ее подписчикам, помогают недавно снятые кадры с отдыха.

На выложенном ролике Фриске в замедленной съемке проходит по опустевшему берегу в золотистом купальнике и сияет белоснежной улыбкой. Тоскующие фанаты поблагодарили модель за подаренный ею кусочек красивой жизни и, как водится, отметили шикарный внешний вид Натальи.

Instagram @friske_natalia

«По-моему это про счастье»:

«Купальник — шикардос, Наталья! Я вас обожаю!»

«Ну почему так красиво?»

«Наталья, спасибо за позитив», — откликнулись фоллверы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске поплескалась в водах Индийского океана.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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