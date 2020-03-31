Авторов самых оригинальных публикаций ждут призы.

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Фото, видео: Instagram @detectiveclub

Тема:
Эпидемия коронавируса

Детективный клуб Пятого канала запустил в Instagram флешмоб #ДОМАСПЯТЫМ. На карантине можно заниматься самыми разнообразными делами: учить новые языки, готовить, смотреть кино и сериалы, заниматься спортом и йогой. А кроме того, все это можно делать вместе с Пятым каналом.

Присоединиться к акции #ДОМАСПЯТЫМ может каждый. Достаточно выложить фото или видео на своей странице в Instagram, показав, как вы проводите время дома вместе с Пятым каналом.

Обязательное условие участия — поставить хештеги #домаспятым #лучшедома и отметить @detectiveclub. 15 авторов самых креативных постов получат эксклюзивные сувениры от Пятого канала. Итоги конкурса будут подведены после 15 апреля.

Instagram @detectiveclub

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ОНФ и Стефания Маликова запустили международный челлендж #МыВместе.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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