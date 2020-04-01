«Это проверка на прочность»: Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина

Певица посетовала, что ей нечем платить зарплату сотрудникам.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Анна Седокова рассказала фанатам в Instagram о своих проблемах из-за карантина. В связи с пандемией коронавируса бизнес экс-солистки группы «ВИА Гра» испытывает финансовые трудности. По ее словам, ей нечем платить зарплату сотрудникам, а введенный в Москве до 14 апреля карантин еще больше пугает ее.

«Карантин — это проверка на прочность. Семья. Бизнес. Команда. <…> Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. У меня 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта, и я еще должна вернуть предоплаты <…> Я подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь», — посетовала артистка.

Instagram @annasedokova

Фанаты исполнительницы поспешили поддержать любимицу и приободрить ее в непростой ситуации.

«Все будет хорошо!!! Мы справимся со всем»;

«Сейчас нужно просто переждать… Тяжело абсолютно всем. И морально, и физически, и материально»;

«Я сочувствую всем, кто страдает сегодня, держитесь. Это трудное время, но все в этом мире не просто так, мы справимся вместе», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом.

Тема:
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