«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом

Анна Седокова решила развеселить фанатов, опубликовав вирусный ролик на своей странице в Instagram. На видео запечатлен дипломат Роберт Келли, который вышел в прямой эфир со студией телеканала ВВС из дома. Во время прямого включения в комнату вбежали его дети и чуть не сорвали эфир. Только спустя некоторое время женщина увела детей из комнаты.

Седокова вовремя вспомнила об этом видео — многие россияне сейчас вынуждены работать из дома из-за напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Не исключено, что подобные казусы происходят и с соотечественниками.

«Я смеюсь уже час. Передаю вам это чувство. Просвещается всем тем, кто работает из дома с детьми», — написала звезда.

Поклонники экс-солистки поп-группы «ВИА Гра» высоко оценили видео от 2017 года, которое вновь стало актуальным. Фанаты не скупились на самые саркастичные комментарии под постом знаменитости.

«Это вам, батенька, не в офисе с кофе сидеть»;

«И такая дребедень — каждый день!»;

«Как знакомо!»;

«Мой обычный рабочий день», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова поделилась эмоциями от съемок своего шоу.