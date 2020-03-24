«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
Певица опубликовала видео трехлетней давности, которое вновь актуально в наши дни.
Фото: Instagram @annasedokova
Анна Седокова решила развеселить фанатов, опубликовав вирусный ролик на своей странице в Instagram. На видео запечатлен дипломат Роберт Келли, который вышел в прямой эфир со студией телеканала ВВС из дома. Во время прямого включения в комнату вбежали его дети и чуть не сорвали эфир. Только спустя некоторое время женщина увела детей из комнаты.
Седокова вовремя вспомнила об этом видео — многие россияне сейчас вынуждены работать из дома из-за напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Не исключено, что подобные казусы происходят и с соотечественниками.
«Я смеюсь уже час. Передаю вам это чувство. Просвещается всем тем, кто работает из дома с детьми», — написала звезда.
Поклонники экс-солистки поп-группы «ВИА Гра» высоко оценили видео от 2017 года, которое вновь стало актуальным. Фанаты не скупились на самые саркастичные комментарии под постом знаменитости.
«Это вам, батенька, не в офисе с кофе сидеть»;
«И такая дребедень — каждый день!»;
«Как знакомо!»;
«Мой обычный рабочий день», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова поделилась эмоциями от съемок своего шоу.
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