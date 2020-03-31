В США количество жертв COVID-19 превысило смертность от коронавируса в КНР
По данным университета Хопкинса, число летальных случаев в Штатах превысило 3,4 тысячи человек.
Фото: www.globallookpress.com / Niaid-Rml
В США количество жертв COVID-19 превысило печальную статистику КНР. По данным университета Хопкинса, в Штатах от коронавируса скончались 3415 человек, этот показатель превысил смертность от заболевания в Китае — 3309 летальных исходов.
По данным экспертов Университета, в США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом. Если на планете увеличение вдвое случаев инфицирования новым вирусом фиксируется каждые шесть дней, то в Штатах — каждые три дня.
«Темпы роста достаточно высокие. В мире в целом, согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней. В США <…> это три дня. То есть каждые три дня в США, в том числе в городской агломерации Балтимора и Вашингтона, количество случаев увеличивается вдвое», — заявил профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.
По словам специалиста, темпы распространения заболевания в США такие же, что наблюдались ранее в Италии. Поэтому Ротман уверен, что в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения.
На данный момент в США подтверждено 175, 067 случаев заражения COVID-19. В Китае — 82, 278 инфицированных.
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