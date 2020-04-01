В Сирии власти решили не дожидаться, когда ситуация зайдет далеко, и уже сейчас готовят страну к полному закрытию. Предприятия общепита работают на пределе возможностей. Повсюду — тотальная дезинфекция. Задача — не допустить гуманитарной катастрофы.

На трассе, ведущей в Идлибскую зону деэскалации, создали «зеленый коридор», чтобы регионы, пострадавшие от военных действий, бесперебойно получали продовольствие.

О том, как Сирия готовится к удару мировой пандемии, расскажет Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наземные патрули РФ и Турции контролируют безопасность в пригородах Алеппо.

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