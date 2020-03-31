К патрулированию Идлибской зоны деэскалации в Сирии привлекут авиацию, чтобы полностью исключить провокации со стороны боевиков.

Пока же безопасность в пригородах Алеппо и на стратегически важной трассе М4 контролируют наземные патрули российских и турецких военных. Внимательно изучают каждый участок. Если где-то слишком тихо и спокойно — это повод насторожиться.

Наш корреспондент Станислав Григорьев отправился в очередной патруль и оценил обстановку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пригороды Алеппо постепенно возвращаются к мирной жизни.