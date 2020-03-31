Наземные патрули РФ и Турции контролируют безопасность в пригородах Алеппо
Различные террористические группы на севере Сирии каждый день пытаются препятствовать совместному патрулированию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ameer Al Mohammedaw; 5-tv.ru
К патрулированию Идлибской зоны деэскалации в Сирии привлекут авиацию, чтобы полностью исключить провокации со стороны боевиков.
Пока же безопасность в пригородах Алеппо и на стратегически важной трассе М4 контролируют наземные патрули российских и турецких военных. Внимательно изучают каждый участок. Если где-то слишком тихо и спокойно — это повод насторожиться.
Наш корреспондент Станислав Григорьев отправился в очередной патруль и оценил обстановку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пригороды Алеппо постепенно возвращаются к мирной жизни.
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