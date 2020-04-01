Первые два пациента, зараженные коронавирусом, выявлены в Северной Осетии. Об этом сообщил глава Республики Вячеслав Битаров.

В настоящий момент заболевшие COVID-19 люди изолированы и находятся под постоянным присмотром квалифицированного медперсонала. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все, кто взаимодействовал с инфицированными, также находятся под наблюдением врачей.

Вячеслав Битаров в Instagram заявил, что в Северной Осетии вводится режим самоизоляции. Он сказал, что «никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома». Глава Республики утверждает, что за соблюдением карантина будут строго следить полицейские.

«Оставайтесь дома! Не выходите без острой необходимости! Позаботьтесь о детях и старших. Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь родных и близких. Это не просто слова. Это действенный механизм в борьбе с вирусной инфекцией», — приводятся слова Битарова на официальном сайте региона.

По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru на 1 апреля, во всем мире заражены более 859 тысяч человек. Из них около 42 тысяч скончались, и 178 тысяч — выздоровели.

Ранее 5-tv.ru сообщал самые актуальные данные по коронавирусу на 1 апреля.