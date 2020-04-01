Наличие этого симптома у пациента с большой долей вероятности подтверждает заражение коронавирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, Robin Utrecht, Arne Dedert, George Washington University Hos, Jens Büttner

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Эпидемия коронавируса

Сотрудники Королевского колледжа в Лондоне назвали главный симптом, который точно свидетельствует о заражении коронавирусом, сообщает Reuters.

Путем долгих исследований, ученым удалось выяснить, что явный признак заболевания COVID-19 — потеря обоняния и вкуса. Подобная симптоматика проявлялась у почти 60% пациентов с подтвержденным коронавирусом. Проблем с обонянием не было только у 18% из общего числа заразившихся новой инфекцией.

В числе прочего, эксперты уверяют, что им удалось создать математическую модель, которая позволяет с большой долей вероятности определить наличие COVID-19 у человека. Для этого необходимо лишь перечислить симптомы, беспокоящие пациента. Так, например, слабость, диарея, боли в животе, высокая температура, кашель, потеря вкуса, обоняния, аппетита — все это существенно повышает риск заболевания коронавирусом.

«По нашим данным, в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность заболевания COVID-19 в три раза выше, и поэтому им следует самоизолироваться в течение семи дней, чтобы уменьшить распространение заболевания», — рассказал в беседе с изданием профессор Тим Спектор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае начали публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса.

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