Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

От COVID-19 в КНР скончались порядка 3,3 тысячи граждан.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won, TPG, Rainer Droese via www.imago-imag, Daniel Bockwoldt, Miguel Candela

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Эпидемия коронавируса

Власти Китая объявили, что данные о людях, у которых коронавирус протекает бессимптомно, будут каждый день публиковаться Государственным комитетом здравоохранения КНР с 1 апреля. Об этом пишет Интерфакс.

Предполагается, что зараженные бессимптомным заболеванием будут направляться в медучреждения, а все, с кем они взаимодействовали, будут изолированы на две недели.

31 марта медиками в КНР были зарегистрированы 130 случаев бессимптомного протекания болезни.

По информации на 24 марта, в Китае выявлено 1,5 тысячи бессимптомных случаев заражения, 205 из которых были завезены из-за границы. Такие люди, по мнению вирусологов, являются переносчиками коронавируса и в последующем могут спровоцировать появление новых очагов эпидемии.

По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в настоящий момент в Китае заражению подверглись более 82 тысяч людей. Из них примерно 3,3 тысячи умерли и около 76 тысяч — выздоровели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больных коронавирусом, находящихся дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения.

Тема:
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